Ermittler durchsuchen Deutsche Bank

Bei der Deutschen Bank hat es am Freitag eine Razzia gegeben. Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamts und der Finanzaufsicht Bafin hätten am Vormittag Räumlichkeiten des Geldhauses durchsucht, teilte die Justiz in Frankfurt mit. Hintergrund sei ein Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Frankfurt. Weitere Auskünfte könnten "aufgrund der andauernden Ermittlungsmaßnahmen" nicht erteilt werden, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachtsmeldungen

Die Deutsche Bank erklärte, es handle sich um eine Ermittlungsmaßnahme "im Zusammenhang mit Geldwäscheverdachtsmeldungen, die die Bank abgegeben hat". Das Institut kooperiere "vollumfänglich mit den Behörden". Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Das Handelsblatt berichtet, dass die Ermittler der Bank vorwerfen, Geldwäscheverdachtsanzeigen zu spät gestellt zu haben. Hintergrund sei eine Transaktion aus dem Korrespondenzbank-Bereich. Vor vielen Jahren habe die Bank einer Anzeige unterlassen, obwohl es Verdachtsmomente gab bzw. verdächtige Personen beteilgt waren, heißt es im Medienbericht. Unlängst habe die Bank die Hinweise an die Behörden weiter gegeben. Insidern zufolge richten sich die Vorwürfe gegen Unbekannt. Ein anderer Insider behaupte, dass es sich um einen Einzelfall aus der Kunden Sphäre handle.