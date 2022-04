Generali-Hauptversammlung entscheidet über Konzernstrategie

die Positionen des Verwaltungsratspräsidenten und des CEO vorgelegt und hoffen auf die Mehrheit der Aktionärsstimmen. Caltagirone hat Luciano Cirina, den entlassenen Osteuropa-Vorstand des Konzerns, der die Generali CEE-Holding mit Sitz in Prag leitete und zu der auch Österreich gehört, als neuen Konzernchef vorgeschlagen.

Generali hat drei Milliarden Euro für Fusionen und Übernahmen vorgesehen - das ist weniger als die Hälfte im Vergleich zu den von den Herausforderern vorgeschlagenen sieben Milliarden Euro. Diese streben weniger und dafür größere Zukäufe an als sie CEO Donnet plant, um die Position des Versicherers mit dem Löwen im Firmenwappen zu stärken.

Generali-Aufsichtsratschef Gabriele Galateri verabschiedete sich nach elf Jahren an der Spitze des Kontrollgremiums vom Konzern. "Es war für mich eine Ehre, dieses Unternehmen leiten zu dürfen", sagte er zu Beginn der Hauptversammlung. Heute ist ein wichtiger Tag, denn es wird die Zukunft des Unternehmens entschieden", erklärte Galateri.

"Das Jahr 2021 war ein arbeitsreiches und erfolgreiches Jahr für unser Unternehmen. Aber unsere Arbeit ist noch nicht zu Ende, es liegen noch einige Herausforderungen vor uns. Und um sie zu bewältigen, brauchen wir mehr denn je Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen", so CEO Donnet in seinem Appell an die Aktionäre.