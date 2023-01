Börse aktuell: Microsoft macht ernst mit Jobabbau

Die OECD rechnet mit deutlich höheren Staatseinnahmen durch die geplante weltweite Steuerreform. Jedoch stockt die Umsetzung des Jahrhundert-Projekts - und so ist unklar, ab wann die Zusatzgelder für den Fiskus tatsächlich fließen werden. In einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse der OECD werden die zusätzlichen Einnahmen allein aus der Mindeststeuer für große Unternehmen auf 70 Milliarden Dollar beziffert. Ein Grund dafür sind deutlich höhere Gewinne dieser Konzerne.

Der deutsche Chemiekonzern BASF strebt nach dem angekündigten Rückzug seiner Beteiligung Wintershall Dea aus Russland unverändert einen Börsengang des Öl-und Gasunternehmens an. "BASF steht zu ihrem strategischen Ziel, ihre Anteile an der Wintershall Dea AG zu veräußern", erklärte ein Sprecher am Mittwoch. Entsprechend werde weiterhin ein Börsengang von Wintershall Dea angestrebt.

Dabei rechnet Renault das aufgegebene Geschäft in Russland und der dortigen Ex-Beteiligung Avtovaz nicht mehr ein - deren Verkäufe im Vorjahr mit einbezogen betrug das Minus fast ein Viertel. Das Auftragsbuch der Franzosen ist den Angaben zufolge gut gefüllt. In Europa hätten die Bestellungen zum Jahreswechsel nach wie vor auf Rekordniveau gelegen und für dreieinhalb Monate an Verkäufen gereicht, hieß es vom Konzern.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.10 Uhr mit plus 0,06 Prozent bei 4.176,89 Einheiten und hat damit heuer bereits etwa zehn Prozent an Wert gewonnen. Der DAX in Frankfurt verlor magere 0,03 Prozent oder 4,18 Zähler auf 15.182,89 Punkte, nachdem er seit dem Jahresauftakt schon etwa neun Prozent gewonnen hatte. In London zeigte sich der FTSE-100 kurz nach Handelsstart gar prozentuell unverändert bei 7.850,78 Punkten.

Microsoft erwägt einem Medienbericht zufolge, fünf Prozent seiner Belegschaft zu entlassen. Dies würde etwa 11.000 Stellen entsprechen, berichtete der Sender "Sky News" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bei dem US-Softwarekonzern war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Das Unternehmen will seine Quartalszahlen am 24. Jänner vorlegen.

Der Milliardär wirft dem Konzern unter anderem vor, zu viel Geld in die verlustreiche Streaming-Sparte Disney+ zu stecken. Der zurückgekehrte Disney-Chef Bob Iger will den Geschäftsbereich bis 2024 in die Gewinnzone führen. Peltz' Investmentfirma Trian war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

