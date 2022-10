Börse aktuell: Gute Ergebnisse für ABB

Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag der Erholung an den internationalen Finanzmärkten angeschlossen. Dabei konnten die chinesischen Festlandbörsen nicht ganz mithalten, während es an den übrigen Märkten teilweise deutlich nach oben ging. Der chinesische Shanghai Composite sank um 0,13 Prozent auf 3.080,96 Punkte.Etwas besser sah es in der Sonderverwaltungszone Hongkong aus. Der technologielastige Leitindex Hang Seng gewann zuletzt 1,18 Prozent auf 16.809,47 Punkte und folgte damit den starken Vorgaben der Nasdaq. Auch in Tokio ging es merklich nach oben. Der japanische Nikkei-225 schloss 1,42 Prozent höher mit 27.156,14 Punkten.

Noch stärker zogen die Kurse in Australien an. Der australische Leitindex All Ordinaries Index kletterte um 1,78 Prozent auf 6.976,20 Punkte. Der indische Sensex-30 verbuchte dann ein Plus von 1,02 Prozent auf 59.008,50 Einheiten.