Amazon geht auf europäischer Ebene gegen falsche Bewertungen vor

Amazon hat bereits eine erste Zivilklage in Spanien gegen einen gefälschten Bewertungsbetreiber, Agencia Reviews, eingereicht. Der in Spanien ansässige Betreiber richtet sich an Verkäufer und Kunden von www.amazon.es und kommuniziert über den Instant-Messaging-Dienst Telegram, um nicht aufgespürt zu werden. Amazon zufolge erstattet der mutmaßliche Betrüger den Kunden den vollen Betrag, sobald sie eine falsche Bewertung abgeben haben.

Gefälschte Bewertungsmakler

Das Unternehmen versendete außerdem Mahnbriefe an fünf in Deutschland ansässige Websites, die Besucher zu gefälschten Bewertungsmaklern weiterleiteten. Alle fünf Websites haben inzwischen beschlossen, die Aktivitäten einzustellen, teilte Amazon mit.