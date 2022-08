Die europäischen Börsen haben sich zu Handelsauftakt am Dienstag überwiegend mit Zuwächsen gezeigt. Rund eine halbe Stunde nach

Handelsstart wies der Euro‐Stoxx‐50 ein Plus von 0,28 Prozent bei 3.800,18 Zählern aus. Der DAX in Frankfurt lag wenige Minuten nach dem

Xetra‐Start mit plus 0,43 Prozent bei 13.846,04 Punkten. In London zeigte sich der FTSE‐100 mit 0,41 Prozent plus bei 7.539,61 Einheiten.

Für den Vormittag wird die Veröffentlichung der Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung ﴾ZEW﴿ erwartet. Sie werden

sich für Deutschland im August nach Einschätzung der Commerzbank nochmals eintrüben. Mit dem Ukraine‐Krieg, einer drohende Rationierung von

Erdgas und der hohen Inflation gebe es derzeit viele Gründe, mit Skepsis in die Zukunft zu blicken, heißt es in einem Ausblick. Am Nachmittag stehen Daten

zur Industrieproduktion in den USA auf dem Plan.

Schwache US‐Wirtschaftsdaten hatten am Vortag im New Yorker Handel die Erwartung gestützt, dass die US‐Notenbank Fed bei ihrem Zinserhöhungskurs

nach den zuletzt großen Schritten mehr Vorsicht walten lassen könnte. Dieses Schema prägt die Erholungsrally an den Weltbörsen.