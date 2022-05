Börse aktuell: Agrana mit Verlust wegen Ukrainekrieg-Abschreibung

Bei der serbischen Tochter des Autokonzerns Fiat und Chrysler (FCA) in Kragujevac wird die seit Jahren sinkende Produktion des Modells Fiat "500 L" eingestellt. Laut Medienberichten will der Automobilhersteller Stellantis den Betrieb umbauen, um 2024 mit der Produktion eines E-Auto-Modells zu beginnen. Konkreteres wurde zuerst offiziell allerdings nicht bekannt.

Alle der rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebs wurden am Donnerstag von der Geschäftsführung aufgefordert, sich in den nächsten sieben Tagen für einen zweijährigen Job in einem der Stellantis-Betriebe in der Slowakei, Polen, Italien und Deutschland anzumelden. Nach Angaben von Gewerkschaftlern, auf welche sich am Freitag Belgrader Medien beriefen, würde es eine solche Möglichkeit allerdings nur für rund 200 Mitarbeiter geben. Fiat-Chrysler in Kragujevac hatte laut früheren Medienberichten heuer nur noch die Produktion von 20.000 Fahrzeugen geplant, wodurch die Produktionskapazitäten zu etwa 10 Prozent ausgelastet wären.