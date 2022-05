Einige Kryptoanleger mussten in dieser Woche starke Nerven haben. Binnen weniger Stunden legte der bisher weniger bekannte Stablecoin TerraUSD (UST) einen Kursverfall hin, der f√ľr einen Paukenschlag am Kryptomarkt sorgte. Der Bitcoin-Kurs rutschte zeitweise unter die 27.000-Dollar-Marke - und damit auf den tiefsten Wert seit Ende 2020. Erst am Freitag stabilisierte sich die Lage am Kryptomarkt wieder und Bitcoin-Kurs kletterte wieder √ľber die 30.000-Dollar-Marke.

Was ist da passiert? Und warum k√∂nnen Stablecoins √ľberhaupt so instabil sein?

Was ist ein Stablecoin?

Ein Stablecoin ist eine Kryptow√§hrung, die in der Regel an einen Reservewert (zum Beispiel US-Dollar oder Euro) gekn√ľpft ist und zum Beispiel den US-Dollar eins zu eins abbilden m√∂chte. Das Ziel von so einer "M√ľnze" ist es, die stark schwankenden Kurse von Kryptow√§hrungen wie Bitcoin und Co. stabil zu halten.

