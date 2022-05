Bitcoin fällt unter 30.000 Dollar: FMA warnt vor Krypto-Assets

Ein anderer Bereich, der dazu angetan ist, Kunden zu verärgern, sind grüne Investmentfonds. Denn die Einteilung, bei welchen Fonds tatsächlich nur in nachhaltige Bereiche investiert wird und wo eher „Greenwashing“ – also grüne Augenauswischerei – betrieben wird, liegt in den Händen der Anbieter. Und hier dürfte Willkür Tür und Tor geöffnet sein.

Dessen ungeachtet boomen „grüne“ Investmentfonds. Jeder dritte Euro wird bereits unter Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Der Markt ist aber großteils „hellgrün“, wie die FMA-Chefs sagen. Das bedeutet, Nachhaltigkeitskriterien werden bloß berücksichtigt. Nicht einmal ein Zehntel der Investments sind „dunkelgrün“, also wirklich ökologisch. miba