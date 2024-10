Bittere Pleite eines Wiener Kult-Kochs

Die erste Gläubigerversammlung ist am 27. November 2024 anberaumt. Zur Masseverwalterin wurde die renommierte Anwältin und Sanierungsexpertin Katharina Widhalm-Budak bestellt. "Ich muss erst prüfen, ob man fortführen kann", sagt Widhalm-Budak zum KURIER. Um diese Prüfung überhaupt durchführen zu können, müssen ihr vom Schuldner erst entsprechende Unterlagen vorgelegt werden.

Die Rede ist vom Wiener Kult-Koch und –Wirt Herbert Hausmair, Betreiber von Hausmairs Gaststätte in der Lerchenfelder Straße 73. Laut Gerhard Weinhofer von Creditreform ist über das Vermögen des Szene-Wirts ein Konkursverfahren eröffnet worden. Den Antrag hat ein Gläubiger gestellt, wie aus dem Konkursedikt 38 S 183/24z - 1, also die Bekanntmachung des Handelsgericht Wien hervorgeht. Daher liegen noch keine Angaben über die Insolvenzursachen, über etwaige Aktiva und über die Schulden vor.

„Ein wirklich wunderbares Gasthaus mit Wiener Küche und ausgezeichneter Wildküche. Kaiserschmarren und Marillenknödel kann man auch zu Hause nicht besser zubereiten. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn wir wieder dort verwöhnt werden“, so die Bewertungen auf der Homepage. „Wunderbares Essen, sehr freundlicher Ober, wir haben uns sehr wohlgefühlt und Herr Hausmeier ist ein wunderbarer Gastgeber 🤩👍🤩 Preis-Leistung absolut in Ordnung! Wir kommen gerne wieder.“

Vorbestellung 2 Tage im Voraus

„Wir stellen Regionalität und Saisonalität in den Vordergrund. Kommen Sie in unser Wirtshaus und lassen Sie sich verwöhnen! Wenn Sie auf einen speziellen Klassiker "an Gusta" haben, bitten wir Sie um telefonische Vorbestellung 2 Tage im Voraus“, heißt es auf der Firmen-Homepage.

Herbert Hausmair kochte auch auf dem Stadtsender W24 auf. Dort heißt es zu einer Sendung von und mit Herbert Hausmair: „Guter Geschmack hat seinen Preis? Von wegen! Szenewirt Herbert Hausmair von „Hausmairs Gaststätte“ widmet sich der Frage, wie man trotz kleiner Geldbörse nicht auf den großen Genuss verzichten muss – denn preiswertes Essen muss weder eintönig noch ungesund sein. Herbert Hausmair begleitet Familien und Wohngemeinschaften beim Einkaufen auf den Wiener Märkten. Das Wochenbudget für den Einkauf für vier Personen liegt bei 70 Euro. Mit diesem Wochenbudget werden im Anschluss für jeden Wochentag die besten saisonalen Gerichte gemeinsam gekocht. Der erfahrene Koch gibt Tipps fürs smarte Einkaufen und den richtigen Umgang mit Ressourcen – ohne auf den Genuss von gutem Essen zu verzichten.“