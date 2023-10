Bau von Benkos Elbtower in Hamburg gestoppt

Die schlechten Nachrichten rund um den Tiroler Investor René Benko hÀufen sich. Am Freitag wurde bekannt, dass der Online-SportartikelhÀndler Signa Sports United (SSU) Insolvenz angemeldet hat. In Hamburg wurde der Bau an dem Prestigeprojekt Elbtower ausgesetzt. Laut dem beauftragten Unternehmen, weil Signa mit den Zahlungen in Verzug ist.

➀ Mehr zum Thema: Signa Sports in Schieflage: Outfitter wurde bereits verkauft

Die Bauarbeiten wurden "vorĂŒbergehend aufgrund ausstehender Zahlungen der Projektgesellschaft eingestellt", bestĂ€tigte Lupp-GeschĂ€ftsfĂŒhrer Matthias Kaufmann entsprechende Medienberichte auf Anfrage des KURIER.