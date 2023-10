Signa-Sports-Tochter Tennis Point stellt Insolvenzantrag

Eigenkapitalspritze zurückgezogen

Benko hatte erst am Montag die Reißleine beim Online-Sportartikelhändler SSU gezogen, den er vor zwei Jahren an die New Yorker Börse gebracht hatte. Damals lag die Bewertung noch bei 3,2 Milliarden Euro. Signa habe die Zusage für eine Eigenkapitalspritze über 150 Millionen Euro zurückgezogen, hatte das Unternehmen zuletzt mitgeteilt.

Benkos Signa-Gruppe gehören auch zahlreiche Immobilien sowie die Warenhauskette Galeria. Die Immobilien-Branche steht indes unter Druck. Gestiegene Zinsen und damit anziehende Refinanzierungskosten, explodierende Materialpreise und die hohe Inflation machen Immobilienunternehmen, -entwicklern und

Investoren zu schaffen.

Die Warenhauskette Galeria, die Benko aus Karstadt und Kaufhof geschmiedet hatte, war zuletzt trotz

öffentlicher Hilfen erneut in die Schieflage geschlittert, das Insolvenzverfahren endete im Frühjahr. Dem digitalen

Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ zufolge schrieb die Warenhauskette im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23 bei einem Umsatzplus von 1,3 Prozent einen operativen Verlust (Ebitda) von 77,3 Millionen Euro. Die Liquidität sei indes bis September auf 121 Millionen Euro abgeschmolzen. Signa hatte der Tochter im Zuge ihrer Sanierung Hilfen in Höhe von 200 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Ein Galeria-Sprecher wollte die Zahlen nicht kommentieren.