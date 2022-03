Banker-Duo fälschte Guthaben in Höhe von 425 Millionen Euro

Begonnen habe Pucher „in kleinem Rahmen“, als die Commerzialbank noch Raiffeisen-Filiale war, also vor dem Jahr 1995. Mit der „steigenden Bilanzsumme“ der Bank mussten auch die fingierten Einlagen steigen, so die Rechtfertigung Puchers. Im Jahr 2010 wies die Commerzialbank Guthaben bei anderen Banken in Höhe von 264,16 Millionen Euro aus, davon waren aber 256,6 Millionen Euro fingiert. Es gab tatsächlich nur Einlagen in Höhe von 7,5 Millionen Euro bei fremden Banken.

Zehn Jahre wurde die Bilanz noch weiter aufgebläht und die fingierten Einlagen bei Fremdbanken mussten in der Folge noch höher angesetzt werden.

Die angeblichen Guthaben der Commerzialbank bei anderen österreichischen Banken wurden bei der behördlichen Schließung der Bank Mitte Juli 2020 mit 431,22 Millionen Euro ausgewiesen, davon waren aber Bankbestätigungen in Höhe von 425,5 Millionen Euro gefälscht. Es gab tatsächlich nur Einlagen in Höhe von 5,7 Millionen Euro bei Fredmbanken.