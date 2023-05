Aus für insolvente Salzburger Traditionsfirma Schneiders Bekleidung

Laut KSV betrugen die Passiva bei Insolvenzeröffnung 13,4 Mio. Euro als Buchwert bzw. 16,7 Mio. Euro als Liquidationswert. Auf der Habenseite standen 15,9 Mio. Euro (Buchwert) bzw. 2,67 Mio. Euro (Liquidationswert). Die Insolvenz habe nicht wegen Überschuldung, sondern wegen Zahlungsunfähigkeit eröffnet werden müssen, sagte damals Aliki Bellou, die Insolvenz- und Landesleiterin des KSV1870, zur APA.

Schneiders stellte Damen- und Herrenbekleidung im Bereich „Luxury Lifestyle“ her, wobei die Produktion in ausgelagerten Lohnnähereien erfolgte. Das Stammhaus und drei Filialen befinden sich in Salzburg, in Wien verfügt Scheiders über eine Filiale.

Die Tochtergesellschaften betreiben Filialen in Bernau am Chiemsee sowie einen Showroom in New York. Schneiders ist 100-prozentiger Eigentümer von Amadeus Fashion, Habsburg Kleidermanufaktur, Schneiders Bekleidung Freilassing und Schneiders Salzburg Inc. in New York.

Das Unternehmen gab es seit rund 70 Jahren. Der frühere Firmenchef Alfons Schneider war auch 16 Jahre lang Präsident der Salzburger Industriellenvereinigung (bis 2002).