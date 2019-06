Millionenpleite einer bekannten Modehandelskette

Seit 2014 in Österreich

" Bik Bok ist eines der marktführenden Modeunternehmen für junge Frauen in Skandinavien. Bik Bok verkauft ihre Ware im mittleren Preissegment Die Hauptkunden sind junge Frauen im After zwischen 17 und 22 Jahren. Das Unternehmen wurde 1973 in Norwegen gegründet und 1991 in die Varner- Gruppe aufgenommen. Bik Bok betreibt aktuell 104 Filialen in Norwegen, 71

Filialen in Schweden und 32 Filialen in Finnland", teilt das Unternehmen dem Wiener Gericht mit.

Und weiter heißt es: "Nachdem die Antragstellerin 2014 gegründet und im Firmenbuch eingetragen wurde startete Bik Bok im Jahr 2015 in Österreich mit dem Geschäftsbetrieb und eröffnete in diesem Jahr neun Filialen, 2016 wurden weitere fünf Filialen durch die Antragstellerin eröffnet. In der Folge reduzierte man das Filialnetz, sodass die Antragstellerin heute in Österreich

sieben Filialen betreibt.