Tragisch: Millionenpleite eines namhaften Traditionsbetriebes

Tischlerei-Gruppe in Pöllau

„KAPO sind die Initialen des Firmengründers Karl Polzhofer, welcher im Jahr 1927 eine kleine Tischlerei im oststeirischen Pöllau gründete“, erklärt Experte Graf. „Mittlerweile wird die Unternehmensgruppe in der vierten Generation geführt und wurde ein international tätiges Unternehmen etabliert, wobei in der Unternehmensgruppe einerseits hochwertige Möbel und Polstermöbel unter der Marke „ NWW Neue Wiener Werkstätte“ bzw. Holz- sowie Alu-Holzfenster hergestellt und vertrieben werden.“

Die Holding nimmt insbesondere Verwaltungsleistungen, das Marketing, IT etc. für die Unternehmensgruppe wahr. Die Holding hält 100 Prozent der Gesellschaftsanteile an der KAPO Möbelwerkstätten GmbH sowie an der KAPO Fenster & Türen GmbH.

„Nachdem sich die KAPO Holding GmbH grundsätzlich über monatliche Konzernumlagen finanziert, ist zum jetzigen Zeitpunkt von einem erhöhten Liquiditätsbedarf innerhalb der Unternehmensgruppe auszugehen“, erklärt Graf.