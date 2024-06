Wenig Arbeit bei viel Lohn: Fake-Jobs sind zu schön, um wahr zu sein

Nur wenige Stunden Arbeit in der Woche, am besten von zu Hause und das bei einem Lohn, den selbst eine 40 Stunden-Woche in vielen Fällen nicht bringt: Job-Plattformen locken oftmals mit verlockend klingenden Stellenangeboten.

Doch all diese Angebote haben eines gemeinsam: Sie bringen nicht das große Geld, sondern Verluste und Ärger für jene, die darauf reinfallen. Die Arbeiterkammer warnt in einer aktuellen Aussendung vor solchen Angeboten und gibt Tipps, wie man derartige Fake Jobs entlarven kann. Oft handelt es sich dabei um sogenanntes „Job-Scamming“, also um Betrugsmaschen mit irreführenden Stellenangeboten.