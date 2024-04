Betrug statt Liebe: "Die Spielsucht war stärker als ich"

Sowohl eine eigene Krebserkrankung , als auch die angeblich nötige Gehirnoperation einer guten Freundin täuschte die 45-Jährige vor. Gebühren für einen Grundstückskauf im Ausland oder für die Überstellung eines Leichnahms mussten ebenfalls als Ausrede herhalten. Der 70-Jährige zahlte, wiedergesehen habe er allerdings keinen einzigen Euro, klagt er am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt.

Kennengelernt hatte die Frau den deutlich älteren Mann an ihrer Arbeitsstelle. "Sie hat mich dann angerufen und mir geschrieben", erzählt der Pensionist vor Gericht. Es entwickelte sich eine romantische Beziehung - allerdings nicht so romantisch, wie sich das der 70-Jährige gewünscht hätte. "Wir haben uns am Abend getroffen, oder wenn die Kinder in der Schule waren", schildert die Angeklagte. Sex sei im Spiel gewesen. "Aber wichtiger war uns, Zeit miteinander zu verbringen und zu kuscheln."

"Es war immer dringend"

Das hat der Pensionist allerdings anders in Erinnerung. "Sie hat sich eigentlich immer nur dann gemeldet, wenn sie Geld gebraucht hat", sagt er. Dann habe die Frau auch stets auf rasche Bezahlung bestanden: "Es war immer dringend." Bis zu 50 Anrufe oder Textnachrichten hätte er dann pro Tag erhalten. Treffen aus anderen Gründen habe es "nur zwei oder drei Mal" gegeben. Anfangs seien von der 45-Jährigen auch jeweils noch schriftliche Bestätigungen für die Geldübergaben unterschrieben worden, später dann allerdings nicht mehr.