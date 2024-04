Auf Hund von Tierärztin geschossen: Jäger geht straffrei aus

Der Fall hatte für viel Emotionen, Wut und Diskussionsstoff gesorgt. Ein Jäger hatte am 24. Februar in Breitenstein am Semmering (Bezirk Neunkirchen) den frei laufenden Familienhund einer Wiener Tierärztin mit einer Schrotflinte niedergeschossen. Der Labradormischling überlebte den Zwischenfall nicht, er musste zum Entsetzen der Besitzer eingeschläfert werden.