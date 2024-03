Hitze und Dürre: Klimawandel macht vor Wild nicht Halt

Die Auftaktveranstaltung mit namhaften Wissenschaftern und Wildökologen findet am 12. April im Raiffeisen-Forum in Wien statt, danach folgen drei runde Tische in Niederösterreich. „Lebensraum, der sich so verändert, muss gestaltet werden. Vor allem durch uns Jäger. Wir sind Macher und Umsetzer in der Natur und das seit Jahrhunderten“, erklärt der Landesjägermeister.

Die Auswirkungen des Klimawandels spüre man bereits stark durch Kalamitäten in der Forst- und Landwirtschaft. Als Beispiel nennt Pröll die großen Kahlschläge durch den Borkenkäfer. „Es liegt auch in unserer Kompetenz zu helfen, einen klimafitten Aufwuchs und Wald zu ermöglichen“. Die Verschiebung der Baumgrenze nach oben und besonders das Thema Wasserknappheit ist in den nö. Trockengebieten latent. „Das hat es früher so nicht gegeben“, sagt Pröll.