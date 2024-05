"Gold-Mafia" nun im Visier der Ermittler: Ein Opfer erzählt

"Ich habe gesagt, das ist mir zu wenig. Er hat das Geld auf den Tisch gelegt, den Schmuck genommen und ist gegangen." Sie sei damals allein und eingeschüchtert gewesen. "Was, wenn mir der eine Watsch’n gibt", habe sie sich damals gedacht. Anzeige erstattete sie keine, sie dachte, in dem Fall könne ohnehin keine Behörde helfen.

Vor Ort wurde Interesse an den Kleidungsstücken bekundet, aber nur gemeinsam mit Goldschmuck. Wenig später stand der Händler, der sich als Grieche ausgab, schon bei der Frau in der Wohnung. Für den Schmuck, der allein aufgrund des Goldwerts 15.000 Euro wert war, und die Pelz- und Lederwaren bot der ursprünglich professionell auftretende Käufer 3.000 Euro.

Scherscher zufolge sei das Phänomen "fahrender Händler, die ihre Zelte für einige Tage in Städten aufschlagen und dann über alle Berge sind", zwar kein neues, aber in einigen Bundesländern zuletzt immer mehr ein Problem.

Durch die große Zahl an Tätern, die auch in Deutschland und Italien unterwegs sind, dürfte es für die Betrüger kein Problem sein, die Kosten für die in vielen Tageszeitungen beigelegten Flyer hereinzuholen. Hört man sich in Anzeigenabteilungen um, erfährt man, dass die Flugblätter gegen keine Auflagen verstoßen. Merkwürdig sei nur, dass ein und dieselbe Person mehrfach unter unterschiedlichen Namen anrufe, um das Werbematerial in Auftrag zu geben.

Die Betrugsmasche melden

Diesen "Organisationsköpfen", die den Betrug offenbar in die Wege leiten, will das BK künftig das Handwerk legen. Bis dahin sei es wichtig, dass sich Goldverkäufer genau informieren. Und sollte man auf Betrüger reinfallen, sei es sehr wichtig, sich bei der Polizei zu melden. Denn andere könnten so vor einem ähnlichen Schicksal bewahrt werden.