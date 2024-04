Polizei warnt: Betrüger versenden Postbenachrichtigung und QR-Code

Die steirische Polizei hat am Dienstag vor einer neuen Betrugsform im Zusammenhang mit vermeintlichen Postbenachrichtigungen gewarnt: Über einen auf der gefälschten Verständigung angebrachte QR-Code werden die Empfänger auf eine gefälschte Website weitergeleitet, in die sie sensible persönliche Daten eingeben sollen.