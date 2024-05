Österreicher sollen mit Krypto-Betrug Millionenschaden verursacht haben

In der Praxis hätten aber viele große Augen bekommen. Nachdem mehrere Investoren - teils mehrmals - bis zu 5.000 Euro investiert hatten, kam es dann zur eigentlichen Betrugsmaschen: Ein sogenannter "Exit Scam". Vereinfacht gesagt, löschten die Beschuldigten hinter der Kryptowährung ihre Webseite samt aller Social-Media-Kanäle und verschwanden mit den Einlagen der Opfer, zu diesem Zeitpunkt rund sechs Millionen Euro.

Sportwagen sichergestellt

Eine erste Anzeige ging in der Schweiz ein. Die Spuren führten nach Österreich, wo schließlich das BK und die WKStA übernahmen. Eine eigenes eingerichtete Ermittlungsgruppe ging von 2022 bis März 2024 hunderten Transaktionen in Österreich und im Ausland nach. Im Herbst 2023 waren schließlich ausreichend Spuren gesichert, um in internationaler Zusammenarbeit in Linz, Graz, Tschechien und Zypern Hausdurchsuchungen durchzuführen.