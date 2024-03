Wie ein Künstler mit einem alten Föhn Raser ausbremst

Seit nicht einmal einer Woche kann die Polizei bei eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitungen Fahrzeuge beschlagnahmen. Und schon jetzt musste in Wien der erste Lenker „mit Bleifuß“ sein Auto abgeben. Der Mann soll am Wochenende zu nächtlicher Stunde am Hernalser Gürtel mit 114 km/h unterwegs gewesen sein – erlaubt sind dort 50 km/h.