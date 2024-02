Rasern soll Auto abgenommen werden: Warum das für Chaos sorgen wird

Geheime Stellplätze

In Kärnten läuft derzeit etwa bei der Polizei die Suche nach geheimen Abstellplätzen, berichtet die Kleine Zeitung. In Klagenfurt seien zwei Orte gefunden worden, in Villach noch keiner. Auch dürfen mit der Abschleppung nur Unternehmen betraut werden, die rund um die Uhr zu erreichen sind, was zu manchen Verzögerungen auch tagsüber führen kann.

In Niederösterreich wird auf die Zuständigkeit der Behörde verwiesen, geeignete Stellplätze zu finden. Doch was passiert, wenn um drei Uhr nachts ein Extremraser auf der Autobahn erwischt wird? Dann würde man das Auto zur nächsten Dienststelle bringen lassen, heißt es von der Landespolizeidirektion zum KURIER. Das würde allerdings den Vorgaben widersprechen.