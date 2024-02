Gold- und Pelzbetrüger nun auch in Ostösterreich unterwegs

„Trödelsachen“ sind es, für die sogenannte „fahrende Händler“ derzeit in Wien und Niederösterreich rund 10.000 Euro bieten. Zumindest steht das auf den knalligen Flyern, die aktuell in unzähligen Postkästen landen oder Zeitungen beigelegt werden. Beworben wird der Ankauf von Gold, Pelzen, Schmuck und vielem mehr. In eigens angemietete Hotelseminarräume sollen Interessenten dafür ihre Wertsachen bringen. Was dort passiert, ist aber in vielen Fällen Betrug, warnt der Verein für Konsumenteninformation (VKI).

„Wir bekommen in dem Zusammenhang viele Beschwerden von Kunden, denen zu wenig bezahlt wurde“, erzählt VKI-Juristin Barbara Bauer. Wie die mutmaßlichen Betrüger vorgehen, zeigt ein Fall in Kärnten Mitte Februar. Vier Männer konnte die Polizei dort ausforschen, die mit einer präparierten Goldwaage die Verkäufer abgezockt haben sollen. Die Verdächtigen hatten für vier Tage die Räumlichkeiten eines Hotels in Velden angemietet, um einen seriösen Eindruck zu erwecken. Nachträglich durchgeführte Schätzungen von tatsächlichen Experten zeigten jedoch, dass die Ankäufer ihren Opfern deutlich zu wenig bezahlt hatten.