KI und Verbrechen: Die dunkle Seite der künstlichen Macht

Aktivisten warnen, dass einfach zu bedienende KI-Werkzeuge eine Flut gefälschter und schädlicher Inhalte zur Folge haben könnten. Michael Veit, KI-Experte beim deutschen Cybersecurity-Anbieter Sophos, betont, dass die Anzahl der Attacken via „Artificial Intelligence“ noch begrenzt sei, die Möglichkeiten gleichzeitig aber grenzenlos.

Wie Veit erklärt, beschränken sich „Deepfakes“ nicht auf Fotos oder Videos. Man könne sogar Stimmen klonen . „Dafür reicht sehr wenig Stimmmaterial der Person, die imitiert werden soll.“ Der Tochter-Sohn-Trick, bei dem die angeblichen Kinder telefonisch einen Notfall vortäuschen und die Eltern dringend um Geld bitten, kann so perfektioniert werden. Auf Social Media geteilte Aufnahmen, in denen man Tochter oder Sohn sprechen hört, reichen bereits, um deren Stimme täuschend echt nachzuahmen.

In Hongkong sorgte unlängst ein Fall für Aufregung, bei dem die Betrüger einen Schritt weiter gingen: Sie fälschten eine ganze Videokonferenz, inklusive einer KI-generierten Nachbildung des Finanzchefs des Unternehmens. So forderten sie einen Mitarbeiter auf, 25 Millionen Dollar zu überweisen – dieser kam der Anweisung nach. „Ein klassischer CEO-Betrug“, sagt Veit. Ihm zufolge sei dieser bei Videocalls in eher schlechter Qualität schwer erkennbar.