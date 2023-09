Künstliche Intelligenz als Helfer für Polizei und Justiz

Nicht nur die Kriminalität, sondern auch die Strafverfolgung wird sich durch die neuen technischen Möglichkeiten radikal verändern. Nach dem Doppelmord an zwei Polizisten im deutschen Kusel im Vorjahr wurde im Internet zu weiteren Straftaten aufgerufen, mit Künstlicher Intelligenz wurden 500 Personen ausgeforscht und teilweise zu Haftstrafen verurteilt. Die KI brachte also schon Menschen hinter Gitter.

Beim Prozess gegen den Polizistenmörder konnte der Richter dann mit einer VR-Brille den Tatort quasi im Originalzustand besuchen. Die Polizei hatte mit Hilfe von Drohnen, Videos und Beweisfotos eine 3D-Welt für die Justiz erstellt.

Prinzipiell wird die KI aber vor allem beim Durchforsten riesiger Datenbanken den Behörden helfen, so können nach einer Festnahme weitere, ähnliche Verbrechen in den Akten gesucht werden. Auch Serienmorde könnten so aufgedeckt werden. Ein weiteres Feld ist die Gesichtsfelderkennung, die seit 2019 auch vom österreichischen Bundeskriminalamt rund dreimal täglich eingesetzt wird, um Verdächtige auf Überwachungsvideos zu identifizieren.

Es gibt sogar bereits Funkstreifen, die alle Menschen in der Umgebung scannen und per Gesichtserkennung bei Gesuchten sofort Alarm schlagen. So ein System wurde vor Jahren der Wiener Polizei vorgeführt.