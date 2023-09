Künstliche Intelligenz als der perfekte Verbrecher?

Es war vermutlich nur der Scherz eines einfachen Bürgers, der zeigte, was schon jetzt alles möglich ist. Ein mit künstlicher Intelligenz gefaktes Bild zeigte eine Explosion vor dem US-Pentagon. Das falsche Foto verbreitete sich im Mai rasend schnell auf sozialen Medien und erreichte sogar staatliche, russische Medien. Der Aktienkurs S&P 500, der die wichtigsten US-Unternehmen bündelt, sank daraufhin um 0,3 Prozent. Ein zeitweiser Multi-Millionen-Dollar-Verlust für die Anleger war die unmittelbare Folge.

Doch das war nur ein kleines Vorspiel auf das, was da wohl noch kommen wird. (Organisiertes) Verbrechen oder Terrorismus werden sich in den kommenden Jahren schlagartig verändern. Benötigte der Islamische Staat etwa noch eine riesige Propagandaabteilung mit Protagonisten aus aller Herren Länder, so kann dies künftig lediglich eine Person mit Hilfe künstlicher Intelligenz vollbringen, fürchten Polizei-Insider.

Zwar haben Programme wie ChatGPT Sperren, um kriminelle Machenschaften zu verhindern, doch diese lassen sich relativ leicht umgehen. So erstellt das Programm bedenkenlos ein Betrügermail, mit dem nigerianische Kriminelle in der Vergangenheit schon bis zu zwei Millionen Euro von nur einem einzigen Opfer erbeutete hatten. Nur ist das künstlich erzeugte Mail sogar in besserem Deutsch als das frühere Original. Die künstliche Intelligenz kann sogar Hilfe geben, welche Chemikalie beim Bombenbau fehlt.

Die Demokratie braucht ein Verteidigungsschild wegen dieser vielfältigen Bedrohungen, hieß es etwa bei einem Panel des Joanneum Research in Alpbach. Zum Vergleich: Österreichs Innenministerium hat ein im EU-Vergleich rekordverdächtiges Jahresbudget von 4,7 Milliarden Euro, die Organisierte Kriminalität allein in Europa geschätzte Einnahmen von rund 140 Milliarden, weltweit ist es eine Billion allein an Bestechungsgeldern.

Obwohl hierzulande viel Geld in die Hand genommen wird und Innenminister Gerhard Karner gerade eine entsprechende Kriporeform mit mehr Personal im Kampf gegen die OK und Cyber-Angriffe in die Wege geleitet hat, besteht hier noch keine Waffengleichheit. Die Ermittler hoffen hier aber mit den Veränderungen auf eine entsprechende Verbesserung.