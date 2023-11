Betrug mit KI: Das Geschäft mit der geklonten Identität

Wie häufig mithilfe von Deepfake-Clips in Österreich bzw. im deutschsprachigen Raum bereits Betrug begangen worden ist, steht nicht fest. „Es gibt keine Zahlen, wie viele Delikte es in Österreich bereits in Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz gibt“, sagt dazu Manuel Scherscher, Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität und Betrug im Bundeskriminalamt.

700 Millionen Euro Schaden

Fest steht nur, dass die Anzahl der Betrugsdelikte im Internet grundsätzlich enorm steigt. Im Jahr 2022 sind die angezeigten Straftaten im Bereich des Cybercrime um 30 Prozent auf mehr als 60.000 gestiegen. Bei Betrugsdelikten gab es ein Plus von 23 Prozent auf mehr als 27.600 Fälle, der Schaden belief sich auf 700 Millionen Euro.