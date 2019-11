Abschwung: Am Ende des Tunnels ein grünes Licht

Die Konjunkturprognose, die die EU-Kommission in der Vorwoche präsentierte, hatte einige gute Nachrichten parat.

Ein Beispiel: Italien ist zwar mit einem Wirtschaftswachstum von 0,1 Prozent heuer und 0,4 Prozent nächstes Jahr das absolute Schlusslicht in der EU. Dennoch kann das hoch verschuldete Land ein Abrutschen in die Rezession vermeiden.

Ein Krisenjahr wie 2009, als bis auf Polen alle EU-Länder an Wirtschaftsleistung verloren haben, ist meilenweit entfernt. Nicht nur die EU wird sich aber an ein gemächlicheres Tempo als in den Vorjahren gewöhnen müssen.