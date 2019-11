Trotz Klima-Sorgen: Die Welt bleibt fossiler Energie treu

Während der Ölverbrauch weltweit noch um durchschnittlich eine Million Fass pro Tag bis 2040 steigt, geht er in Europa zurück. Auch in anderen Industrienationen – etwa in Amerika – wird weniger Öl nachgefragt.

Treiber des Ölverbrauch-Wachstums dagegen sind die Länder Asiens und des Nahen Ostens. Dort konzentriert sich nicht nur das globale Bevölkerungswachstum, sondern dort leben auch die meisten Menschen, die kaum Zugang zu Energie haben. Fast eine Milliarde Menschen auf der Welt haben weder Strom noch Öl oder Gas. OPEC-Generalsekretär Barkindo nennt daher auch die Bekämpfung der Energiearmut als ein zentrales Thema für die nächsten Jahre.