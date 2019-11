Menschheitsrettung als Geschäftsmodell

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung geht davon aus, dass der globale Ausstoß von Treibhausgasen stark zurückgehen wird, sollte die Erderwärmung in diesem Jahrhundert um mehr als 3,5 °C zunehmen. Dem liegt eine katastrophale Prognose zugrunde: Die Forscher denken, dass bei einer derart ungebremsten Klimaerhitzung die Weltwirtschaft zusammenbrechen wird. Wegen Extremwetterereignissen, des Meeresspiegelanstiegs, Dürren und so weiter. Was auf den Punkt bringt, warum Klimaschutz wichtig ist: Es geht um unser Überleben.

Aber: Geht Klimaschutz, ohne die Wirtschaft zu bremsen?