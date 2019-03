Abbestellt: Boeing verliert nach 737-Max-Abstürzen Milliardenauftrag

Beim Absturz einer baugleichen Maschine in Äthiopien starben in diesem Monat 157 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Vermutet wird, dass in beiden Fällen Probleme mit der Software Grund für die Unglücke gewesen sein könnten. Nach Angaben von Boeing wurden weltweit von mehr als 100 verschiedenen Kunden bereits mehr als 5.000 Passagiermaschinen des Typs 737 Max bestellt. Ausgeliefert wurden bis Ende Februar allerdings erst 371. In der Luftfahrtindustrie ist es aber nicht ungewöhnlich, dass zwischen Bestellung und Auslieferung Jahre vergehen.

Für Boeing ist die aktuelle Stilllegung der 737-MAX-Flotte ein Debakel, der Aktienkurs ist gesunken. Zudem drohen Entschädigungsforderungen der Airlines, die nun Flüge streichen oder andere Maschinen chartern müssen. Zuletzt kündigte die polnische Fluglinie LOT Schadensersatzforderungen an.

Neues "Sicherheitsnetz"

Boeing kündigte nun außerdem an, ein neues, zusätzliches Warnlicht und ein zusätzliches "Sicherheitsnetz" für die Piloten einzubauen, wenn es zu Problemen in den MAX-Maschinen kommt. Am Donnerstag bestätigte die New York Times einen KURIER-Bericht, dass viele Fluglinien dieses zusätzliche Sicherheitsfeature, die Probleme wie in Indonesien und Äthiopien möglicherweise verhindert hätten, nur gegen Aufpreis angeboten bekamen. (Der KURIER hatte hier vergangene Woche bereits ausführlich darüber berichtet.)

In der Luftfahrtbranche rechnen viele damit, dass dieses zusätzliche "Sicherheitsnetz" nun einfach serienmäßig eingebaut wird. Die US-Airline "Southwest" etwa rüstete nach dem schweren Unglück in Indonesien auf. Lion Air und Ethopian dürften aber nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht gewusst haben, dass das Stabilitätsprogramm MCAS existiert und nur an einem Sensor hängt. Dass sie bewusst an der Sicherheit gespart haben, wie mancherorts nun behauptet wird, darauf gibt es vorerst jedenfalls keine Hinweise.