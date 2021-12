Das sind die 20 größten Konzerne der Welt

Aber auch abseits dieser drei Riesen dominieren die USA die Bestenliste: Das einzige nicht-amerikanische Unternehmen in den Top Ten ist der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco auf Platz Vier. Tech-Konzerne belegen die Hälfte der Platzierungen in den Top Ten. Die ersten Europäer finden sich auf Rang 18: Der französische Luxusgüterkonzern LVMH, zu dem Marken wie Louis Vuitton und Moet Hennessy gehören, hat im vergangenen Jahr um 38 Prozent an Wert zugelegt.

Vergleichsweise abgeschlagen ist auch die chinesische Wirtschaft. Mit dem Technologiekonzern Tencent auf Platz 11 und dem Branntweinhersteller Kweichow Moutai auf Rang 18 sind nur zwei chinesische Firmen in den Top 20. Gründe gibt es dafür mehrere. Zum einen hat die chinesische Regierung im letzten Jahr begonnen, den ehemals weitgehend unregulierten Tech-Sektor stärker an die Kandare zu nehmen. Das hat ihre Geschäftsmöglichkeiten teils empfindlich beschnitten und bei Anlegern für Verunsicherung gesorgt. Ein besonders drastisches Beispiel ist Alibaba. Die Aktie des Konzerns hat seit Oktober 2020 fast die Hälfte seines Werts verloren.