Die scheibchenweise Demontage des Jack Ma

Der Schritt reiht sich ein in eine ganze Serie von Regulierungsmaßnahmen, durch die Machthaber in Peking ihre Aufsicht über viele Branchen verschärfen – von der Technologie über die Bildung bis zum Finanz- und Immobilienmarkt. Damit soll nach Jahren des rasanten, wenig regulierten Wachstums die Kontrolle über die Wirtschaft zurückgewonnen werden.

Ziel: Finanzstabilität

„Die Führung in Peking riskiert offensichtlich wirtschaftlichen Schaden, um politische und soziale Ziele zu erreichen. Eines dieser Ziele ist zweifellos die finanzielle Stabilität“, sagt Jacob Gunter, Experte beim Mercator Institute for China Studies (MERICS) in Berlin. Im Falle von AliPay soll die Stabilität durch die Trennung von Kredit- und Zahlungsgeschäft erfolgen. Nachvollziehbar, zumal in China fast niemand mehr bar zahlt und sogar Hypothekarkredite rasch und bequem via AliPay-App abgeschlossen werden können.