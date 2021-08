Warum Chinas Regierung die eigenen Tech-Riesen bekämpft

"Chinesische Internetunternehmen machen mehr als ein Drittel des MSCI China Index aus", erklärt Alastair Campbell, Fondsverantwortlicher bei Aegon Asset Management. Zwar dürften deren Gewinne in den nächsten beiden Jahren sinken, so Campbell, der langfristige Ausblick sei aber für viele dieser Unternehmen nach wie vor sehr positiv. Trotz kurzfristiger Volatilität.

Spannend bleibt, was mit in den USA gelisteten chinesischen Unternehmen, sogenannten American Depositary Receipts (ADRs), passiert. "Für die Zukunft erwarten wir, dass sie nach und nach von den US-Börsen genommen und in Hongkong neu gelistet werden", sagt Juliana Hansveden, Portfoliomanagerin des Fonds Nordea Emerging Stars Equity. "Wir sind vorsichtig, wenn es um weitere Investitionen in chinesische ADRs geht, da sowohl die US- als auch die chinesischen Aufsichtsbehörden sie verstärkt im Blick haben."