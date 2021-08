Mit dem Drachen tanzen?

Denn wir haben noch eine Rechnung offen. Oder umgekehrt: China schuldet uns noch etwas. Das Corona-Virus ist in einem Labor oder auf einem mittelalterlichen Wildtiermarkt in Wuhan entstanden. Sein Ausbruch ist verschlampt/verschleiert/verschwiegen worden, bis er nicht mehr zu leugnen war und als Pandemie über die Grenzen ging. Während die Welt von Italien bis Lateinamerika mit Hunderttausenden Toten litt und leidet, kämpfte das chinesische System mit Mitteln, die nur einer menschenverachtenden Diktatur zur Verfügung stehen, das Virus nieder – und dreht der Welt die lange Nase: Seht her, der Drache hat nur einen kleinen Kratzer abbekommen.

In Wahrheit gehörte China, wäre es internationalem Recht unterworfen, verklagt. Müsste Schadenersatz in unermesslicher Höhe zahlen. Dürfte sich beknirschen. Nur nicht feiern – und erwarten, dass man mit dem Drachen tanzt. Aber solange sich der Westen lieber vor dem Drachen fürchtet, als ihm mit breiter Brust gegenüber zu treten, so lange man sich in Europa lieber über chinesische Investitionen freut und nur nicht die Hand beißt, die Führung kritisiert, die einen vermeintlich füttert, so lange wird sich der Drache kaiserlich amüsieren über die, die auch noch fürs Virus „danke“ sagen.