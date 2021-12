Wie ist das bei Siemens gelaufen?

Wir haben eine Durchimpfung von mittlerweile über 93 Prozent, weil wir sehr restriktiv waren. Wir haben sehr früh darauf geachtet, dass dort, wo viele Personen zusammenkommen, strenge Regeln gelten. Wir haben schon lange strenge Zutrittskontrollen und führen stichprobenartige Überprüfungen durch. Jede Person, die behauptet, sie sei geimpft oder getestet, obwohl sie es nicht ist, weiß was dann passiert...

Scheiterte das nicht am Betriebsrat?

Im Gegenteil. Der Betriebsrat war bei der Unterstützung unserer Maßnahmen sogar fordernder als wir. Wenn es Bedenken der Personalabteilung bei einer Maßnahme gab, waren die Betriebsräte dennoch dafür. Denn ihnen war es wichtig, dass die Mitarbeiter bei der Arbeit geschützt sind. Da gab es vom ersten Tag an bestes Einvernehmen. Wir haben eine Taskforce bestehend aus Vorstand, Ärzten, Sicherheit, Betriebsrat und Werksleitern, die Regeln erarbeitet hat, an denen einfach nicht zu rütteln ist. Es kann ja in ein Produktionswerk auch niemand ohne Sicherheitsschutz hinein.

Wie ist die aktuelle Vorschrift bei Ihnen im Büro?

Wir haben 2,5-G. Also geimpft, genesen oder mit PCR-Test, und das ist machbar. Ich wäre auch dafür, dass die Tests für Ungeimpfte nicht mehr kostenlos sind. Das ist ein Aufwand, würde sich aber lohnen. Das haben die Italiener, aber auch andere schon gemacht, und es würde die Impfraten erhöhen. Denn es gibt ja eine Gratis-Alternative zu den kostenpflichtigen Tests, nämlich die Impfung. Und wenn man die nicht will, muss man halt zahlen. Die Tests in der Schule sollten aber gratis bleiben.

Kann es die Politik nicht einfach wie die Betriebe machen?

Der Unterschied ist schon, wir können bestimmte Maßnahmen anordnen und beim Verstoß die Konsequenzen ziehen, denn niemand ist verpflichtet, bei uns zu arbeiten. Das ist in der Politik schon ein wenig anders. Aber klar: Auch hier gibt es Gesetze und Regeln, an die man sich halten muss. Dann darf man das aber nicht gleich wieder verwässern. Ich hätte etwa nicht gleich auf die Möglichkeit von Ersatzfreiheitsstrafen bei Nicht-Zahlung verzichtet. Wo ist das Problem? Wenn ich eine Parkstrafe nicht zahle, gibt es das auch. Warum darf ich nicht betrunken fahren? Weil ich andere gefährde. Und wenn ich ungeimpft in eine Meschenmasse gehe, gefährde ich diese ja auch. Dieses Delta muss mir jemand erklären. Wir haben tausende Vorschriften, bei denen im Falle einer Strafe das so ist. Das ist von der Politik gut gemeint, aber nicht zielführend.

Schlechte Politik?

Ich beneide die Politiker nicht in diesem ganzen Umfeld. Denn Politiker müssen ja auch gewählt werden, ich nur von meinem Aufsichtsrat.