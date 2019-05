Wie fruchtbar ist die Frau von heute?

Wer bei regelmäßigem Geschlechtsverkehr ein Jahr lang nicht verhütet, der sollte schwanger werden. So definiert die Weltgesundheitsorganisation WHO den Regelfall. Bleibt der Kinderwunsch bei einem Paar über einen längeren Zeitraum unerfüllt, so sollte man zunächst Ruhe bewahren – und strategisch vorgehen. "Bei jungen Menschen kann man sich ruhig noch etwas Zeit lassen, bevor man konkrete medizinische Maßnahmen ergreift. Geht die Frau schon auf die 40 zu, so kann man durchaus auch schon nach einem halben Jahr zusammen mit dem behandelnden Arzt nach Lösungen suchen", so Brunbauer.