Hear Me Out Cake: Bedeutung des witzigen TikTok-Trends

"Hear Me Out Cake": TikTok-Trend enthüllt skurrile Schwärmereien

Glänzendes pechschwarzes Haar, weiße Cateye-Brille, Zylinder, Frack und geheimnisvoller Umhang: Wer die Animeserie "Sailor Moon" geschaut hat, hegte womöglich romantische Gefühle für einen ganz bestimmten Charakter: Mamoru Chiba, besser bekannt als Tuxedo Mask. Doch auch die Sailor-Kriegerinnen waren prädestiniert für Schwärmereien.

Als Kind in eine Zeichentrickfigur verliebt gewesen zu sein, war nichts Ungewöhnliches. Der TikTok-Trend "Hear Me Out Cake" enthüllt die heimlichen Crushs – nicht nur aus der Kindheit. Und manche überraschen mit ihren Geständnissen, denn auch Papa Schlumpf, der Tiger von Kellog's Frosties und Jigsaws Puppe Billy aus dem Horrorfilm "Saw" gehören zu den Objekten der Begierde.

Bedeutung des "Hear Me Out Cake"-Trends Die Phrase "Hear Me Out" (zu Deutsch: "Lass mich ausreden" oder "Hör mir bitte zu") ist nichts Neues und findet Anwendung, wenn man sich Gehör verschaffen will. In Kombination mit einem Kuchen ist ein neuer Trend auf TikTok geboren. Klingt verwirrend? So wird der Trend umgesetzt:

User haben ein Abbild ihres Lieblings aus Film und TV ausgedruckt, ausgeschnitten und auf einen Holzstab geklebt. Anschließend filmen sie sich dabei, wie sie ihren Crush zusammen mit dem Partner oder Freunden in einen Kuchen stecken und – meist unter schallendem Gelächter – kurz erläutern, was sie an dem Character so anziehend finden. Warum das so witzig ist?

Weil nicht nur fiktive Figuren gezeigt werden, die auf den ersten Blick als attraktiv gelten, sondern auch teils ganz schön ungewöhnliche Charaktere: Der Hase von Nesquik

Tiger von Kelly's Frosties

Sultan (Vater von Disney-Prinzessin Jasmin)

Eichhörnchen von Ice Age

Patricia (Sternfisch) und Larry (Hummer) von Sponge Bob

Sally von Cars

Ekel von Alles steht Kopf

Mario von Super Mario

Gloria (Nilpferd) von Madagaskar

Papa Schlumpf von Die Schlümpfe

Shrek aus Shrek – Der tollkühne Held

Lord Voldemort von Harry Potter

Mr. Burns aus Simpsons

Bob der Baumeister

Was auffällt: Vaterfiguren und Schurken stehen offenbar hoch im Kurs. Der Trend eignet sich jedenfalls großartig als Eisbrecher auf Partys, um rasch ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen.