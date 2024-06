TikTok: So gefährlich ist die „mächtigste App der Welt“

In der EU nutzt heute de facto jeder dritte Mensch TikTok, in den USA sogar die Hälfte.

Europas größtes Nachrichtenmagazin Der Spiegel erachtet die Frage für so relevant, dass er ihr zuletzt eine Cover-Geschichte widmete. Doch tatsächlich gibt es längst eine Antwort.

Schon im Februar hat sich die Österreichische Akademie der Wissenschaften ÖAW mit einem deutlichen Appell an die Öffentlichkeit gewandt: Sie bezeichnet „Soziale Medien“ – und damit TikTok vorneweg – als Feinde der demokratischen Gesellschaft und macht das im Wesentlichen an zwei großen Argumenten fest: die Akteure, die in Sozialen Netzwerken wie TikTok politische Debatten führen; und das prinzipielle Geschäftsmodell von TikTok, Pinterest. etc.