Tiktok-Trend: Warum man sich keinen Knoblauch in die Nase stecken sollte

Doch Ärzte warnen jetzt davor, die Social-Media-Challenge nachzumachen. Unter anderem geht es darum, dass der Knoblauch stecken bleiben könnte. "Es hat nicht nur das Potenzial zu verfaulen oder die Nase zu blockieren, es kann eine Episode von Sinusitis (Nebenhöhlenentzündung, Anm.) auslösen", sagte der HNO-Arzt Omid Mehdizadeh vom Providence Saint John's Health Center dem Magazin Shape.

Risiko für Infektion

Die potenzielle Blockade könnte sogar einen chirurgischen Eingriff bedingen. "Wir empfehlen, gar nichts in die Nasenlöcher zu stecken, da es im Nasenhohlraum stecken bleiben könnte und dann operativ entfernt werden muss", sagte Anthony Del Signore, Direktor für Rhinology am Mount Sinai Union Square in New York. Er ergänzt: "Jedes Mal, wenn man Objekte in die Nase steckt, besteht das Risiko für eine Infektion."

Die rinnende Nase bedeute auch nicht, dass die Nebenhöhlen dadurch frei werden. Viel eher sei der Ablauf von Nasenschleim eine Reaktion auf den strengen Geruch des Knoblauchs. Bei häufiger Anwendung könnten die Ölsekrete gar zu Ausschlägen, Blasen oder Vernarbungen führen, warnen Experten.

Bei verstopfter Nase empfehlen HNO-Ärzte deswegen Salzwassersprays oder Nasenspülungen.