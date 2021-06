Warum der neueste Tiktok-Trend "Dry Scooping" so gefährlich ist

Die Idee hinter dem gefährlichen Trend ist, dass die hochdosierten Inhaltsstoffe über die Mundschleimhäute und die Speiseröhre schneller in den Blutkreislauf gelangen können. Bei Influencerin Portillo wurde der Herzinfarkt wohl durch eine Überdosis Koffein ausgelöst, das in dem Pulver ebenfalls enthalten ist. "Die unglaublich hohe Dosis verursacht einen abrupten Anstieg von Adrenalin und bringt das Herz auf Hochtouren", sagte der Kardiologe Satjit Bhusri dem TV-Sender Fox News.

Die Blockade im Blut kann zu Brustschmerzen und Atemnot führen. So merkte auch Portillo, dass etwas mit ihr nicht in Ordnung war, nachdem sie das Trockenpulver geschluckt und anschließend trainiert hatte. Als die Schmerzen in ihren Rücken und Arm übergingen, rief sie die Rettung und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo nach einigen Tests schließlich ein leichter Herzinfarkt festgestellt wurde.