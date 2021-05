Der nächste TikTok-Trend nach Feta Pasta heißt "Pesto-Eggs"

Da fast jeder Student für die schnelle Mahlzeit Pesto zu Hause hat, überrascht der Hype des Gerichts kaum. Dazu kommt, dass die würzigen Pesto-Noten, etwa des klassischen Basilikum-Pestos, den relativ neutralen Geschmack der gebratenen Eier aufpeppen. Das sorgt ohne großen Aufwand für geschmackliche Aha-Momente schon beim Frühstück.

Trend-Schmiede TikTok

Die vor allem von Teenagern und jungen Menschen in ihren Zwanzigern genutzte Social Media Plattform entwickelt sich zunehmend zur Trendschmiede. Das macht auch vor dem Food-Bereich nicht halt. Den "Pesto Eggs" laufen aber andere Gerichte derzeit dennoch den Rang ab, fanden die Food-Experten des Online Kuchen-Shops "Jack and Beyond" heraus.

An erster Stelle liegt demzufolge ein Gericht namens "Cloud bread" mit 3,2 Milliarden Zugriffen. Das Fladen-Brot ist besonders weich und erinnert in seiner Form eben an Wolken.