Feta-Pasta: Warum ein einfaches Rezept derzeit für Lieferengpässe sorgt

Rezept Feta-Pasta

Vorbereitung: 10 min

Zubereitung: 20 min

Portionen: 2

350 g Kirschtomaten

150 bis 200 g Feta

2 Knoblauchzehen

1 bis 2 ganze Chilischoten

etwas Olivenöl

250 g Nudeln z. B. Spaghetti, Fusilli

Basilikum

Salz und Pfeffer, nach Geschmack Oregano

- Backrohr auf 180 bis 200 Grad C Umluft vorheizen. Feta im Ganzen in eine feuerfeste Auflaufform legen

- Kirschtomaten waschen und rund um den Feta verteilen

- Oregano und etwas Olivenöl darüber geben

- Feta und Tomaten 15 bis 20 Minuten backen

- In der Zwischenzeit Nudeln bissfest kochen

- Gebackenen Feta und Kirschtomaten mit einer Gabel etwas zerteilen, die Nudeln abseihen und direkt in der Form vermischen. Mit abgezupftem Basilikum bestreuen und servieren

Tipps

- Je nach Geschmacksvorlieben kann man auch andere mediterrane Gewürze wie Thymian, Rosmarin usw. dazugeben

- Wer keine Tomaten mag, kann Variationen mit Zucchini oder Paprika probieren. Das Gericht schmeckt auch mit mehreren Gemüsesorten gemischt