Wie die Pandemie unser Essverhalten verändern wird

Zero Waste: Weniger verschwenden

„Die Pandemie hat das Thema Lebensmittelverschwendung noch stärker im Bewusstsein der Konsumenten verankert“, analysiert Rützler. Als Folge von gestiegenen Kochkenntnissen seien viele sorgsamer mit Lebensmitteln umgegangen – und hätten etwa auch Produkte mit überschrittenem Haltbarkeitsdatum nicht reflexartig weggeworfen. Findige Unternehmen setzen den Nachhaltigkeitsgedanken ebenfalls um, zum Beispiel mit mehrmals verwendbaren Take-away-Boxen. In Wien kooperieren etwa Lokale mit „Skoonu“, die Boxen aus Edelstahl anbieten. Das gebrauchte Geschirr wird in Rückgabestationen gesammelt. Über die Internet-Plattform „To Good To Go“ werden abends überschüssig produzierte Lebensmittel (je nachdem, was übrig bleibt) günstiger angeboten – und wird somit verhindert, dass sie im Abfall landen.

Vegourmets: Genuss ohne Fleisch

„Derzeit vergeht kaum eine Woche, in der nicht ein Haubenkoch ein vegetarisches oder veganes Restaurant ankündigt“, stellt die Food-Expertin Rützler fest. Vor allem international hat die Corona-Pandemie diese Entwicklung weiter fortgesetzt. Zuletzt kündigte etwa Daniel Humm an, im New Yorker Luxusrestaurant „Eleven Madison Park“ auf Fleisch und Fisch zu verzichten. In München konzipiert Bobby Bräuer (2 Michelin-Sterne) mit dem „Green Beetle“ derzeit ebenfalls ein vegetarisches Restaurant. Andere wie Josita Haranto mit ihrem „Lucky Leek“ in Berlin oder Paul Ivic im „Tian“ (3 Hauben) in Wien kochen schon länger vegetarisch auf Top-Niveau. Beide Restaurants gibt es seit 2011. Nicht zu übertreffen ist allerdings das „Hiltl“ in Zürich. Hier wird seit 120 Jahren rein vegetarisch gekocht.

Dass die Popularität von pflanzlicher Ernährung während der Pandemie gestiegen ist, lässt sich also nicht bestreiten. Die Bewegung in der Gastro-Szene täuscht aber nicht über einen Aufholbedarf hinweg. „Da fehlt es vielfach noch an Fantasie“, sagt Rützler. Das sei neben spezifischem Know-how besonders wichtig. In Großbritannien, wo vegetarische und vegane Küche traditionell stark nachgefragt wird, eröffnete 2018 die „Vegan Chef School“. Dort lernen Profi-Köche die Kunst des veganen Kochens. Das nützt auch „traditionellen“ Restaurants: Die meisten Gäste sind keine Vegetarier oder Veganer, sondern neugierige Allesesser.