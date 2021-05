Erich Scheiblhofer öffnet wieder seinen Pop-up-Heurigen

Direkt im Herzen des eigenen Weinguts in Andau (Bezirk Neusiedl am See) öffnet das Familienunternehmen Scheiblhofer zum zweiten Mal einen Pop-up-Heurigen unter dem Namen "The Quarter".

Ab 19. Mai werden dort täglich von 16 bis 22 Uhr klassische Heurigenspeisen wie belegte Brote, aber auch burgenländischer Feuerfleck, hausgemachte Süßkartoffel-Gnocchi oder Seewinkler Zander aufgetischt.