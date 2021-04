Zubereitet werden etwa Arancini, Reisbällchen mit Käse oder Bolognese gefüllt, die Pizza fritta (gebratene Pizza), frittatina (kleines Omelett), Cuoppo (gebratener Fisch), Fleischbällchen in Tomatensauce sowie Frittate di Pasta (Nudel-Omelett) – alles typisch für die neapolitanische Küche und stilecht in Zeitungspapier eingewickelt. Und ganz wie in Neapel werden sie "to go" verkauft.

Nicht fehlen darf natürlich eine Take-away-Version der neapolitanischen Pizza, die vor mehr als 30 Jahren kreiert wurde. Die „Pizza a portafoglio“, eine klassische Pizza Margherita oder Marinara, die mehrfach gefaltet (eben wie ein portafoglio = Brieftasche) und in Papier gewickelt serviert wird.

Info: Passione Da Ferdinando – Friggitoria e Pizzeria Napoletana, Hietzinger Hauptstraße 6, 1130 Wien, Öffnungszeiten: Täglich von 10:30 bis 21 Uhr

www.passione-daferdinando.at