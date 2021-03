So schmeckt die Pizza aus dem Backofen wie in Neapel

Das ist nicht unwichtig, weil der Teig muss ja auch in Form gebracht werden. „This-e is a peace-e of art“, sagt er. Ja, sie könnte ein Kunstwerk werden, die Pizza aus dem Rohr. Sogar auf einem Blech funktioniert’s und auf dem Pizzastein so und so. Die Bilanz: Das Handy ist mehlig, die Margherita schmeckt.

Unkenrufe. Die Verwandtschaft will den Erfolg nicht so recht glauben. So viel Germ? So kurze Gehzeit? Und sind die Temperaturen im Backrohr nicht zu nieder? Kollege H. hat es vorgemacht, die Ungläubigen werden ein Starterset brauchen und eine andere Einstellung, weil „You-e need-e passion“, sagt Vito. Und Leidenschaft schadet nie.